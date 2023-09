Migranti: mons. Lorefice (Palermo), “nessun’emergenza, fenomeno planetario ventennale”. “Creare un sistema di flussi regolari”

“Non c’è nessuna invasione in Italia, nessuna emergenza migranti. Nessuna”. Lo scrive l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, nella lettera aperta pubblicata nei giorni successivi al 30° anniversario del martirio di don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia. “Ci sono solo migliaia di donne, di uomini, di bambini, strangolati da guerre nefaste, dallo stravolgimento climatico e dallo sfruttamento economico di matrice occidentale, che partono verso l’Europa in cerca di accoglienza, di solidarietà e di lavoro – aggiunge –. Essi arrivano sulle nostre coste anche da soli, anche senza l’appoggio criminale dei commercianti di morte e ben al di là dei salvataggi delle Ong, spesso falsamente additate come fattori di spinta alle partenze”.

L’arcivescovo ricorda che “ciò non accade da ieri, ma da più di vent’anni”. “Non è un fenomeno sorprendente e ingovernabile, bensì un grande fenomeno planetario. Creare un sistema di flussi regolari, mettere in piedi strutture umane e dignitose di prima accoglienza, distribuire i migranti sul territorio nazionale, dare una casa e un lavoro a chi porta il proprio entusiasmo e il proprio contributo a una Europa stanca, a un welfare anemico, è tutt’altro che impossibile per un grande Paese come l’Italia. Basta volerlo”.