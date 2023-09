Sangue: Fidas, pubblicato il bando della V edizione del concorso nazionale “A scuola di dono” per gli studenti

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al concorso nazionale “A scuola di dono”, promosso da Fidas e rivolto alle scuole primarie, alle secondarie di primo grado e secondo grado che dovranno realizzare un messaggio, sviluppato e realizzato nelle modalità preferite (disegno, fumetto, gioco, breve racconto, ecc…) declinato nelle tematiche indicate per sezione. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 28 febbraio 2024 all’associazione Fidas di riferimento del proprio territorio o entro il 10 marzo 2024 a Fidas nazionale, previo contatto con la stessa. Al concorso è possibile partecipare individualmente, con tutta la classe oppure un gruppo della classe, scegliendo solo una di queste tre modalità. Dialogare con i più giovani per far riflettere su ciò che significa fare la propria parte per garantire una cura a base di sangue e plasma ai pazienti che ne hanno bisogno, questo l’obiettivo dell’iniziativa giunta alla quinta edizione che fa il paio con il protocollo di intesa della durata di 3 anni firmato il 13 settembre da Fidas e ministero dell’Istruzione e del Merito, per coinvolgere il mondo della scuola in toto sul tema della donazione di sangue e plasma. I lavori saranno premiati con una targa di merito durante la cerimonia di apertura del 62° Congresso nazionale Fidas che si svolgerà il 17 maggio 2024 a Sanremo. I vincitori nazionali delle 3 sezioni riceveranno un buono di 500 euro ciascuno per l’acquisto di materiale didattico e una targa di merito. “Invitiamo tutto il personale scolastico a entrare in contatto con le associazioni Fidas locali e invitare alla partecipazione gli studenti. L’obiettivo è quello di introdurre l’importanza di un gesto che è vitale per molti pazienti con patologie rare e meno rare”, dice Giovanni Musso, presidente di Fidas nazionale.