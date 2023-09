Pace: Lotti (Fondazione PerugiAssisi), “la guerra in Ucraina è inconcludente, autodistruttiva e nessuno la può vincere”

(foto: Fondazione PerugiAssisi)

Alla vigilia della Giornata internazionale della pace del 21 settembre, la Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace lancia un nuovo accorato appello all’impegno per fermare la guerra in Ucraina. “Continuare a fare la guerra – ha dichiarato Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi – sarà la scelta peggiore. Mentre crescono montagne di sofferenze e ingiustizie, la guerra è la cosa più stupida e irrazionale che possiamo continuare a fare perché è inconcludente, autodistruttiva e nessuno la può vincere”. Questi i punti chiave del documento della Fondazione per la pace: continuare a fare la guerra è la scelta peggiore; la guerra è inconcludente e autodistruttiva; la “grande assenza” della politica di pace non è più sostenibile; la guerra ci sta impoverendo; le alternative esistono; la pace non è solo l’obiettivo. La pace è la via; abbiamo bisogno di cure, non di bombe; per le persone, per il pianeta; trasformiamo il futuro.