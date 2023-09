Diocesi: Iglesias, da domani a Carbonia convegno “Tenda di speranza”. Tre giorni su “sinodalità e corresponsabilità”

“Tenda di speranza”. Questo il titolo del convegno della diocesi di Iglesias che, dopo la pausa forzata per la pandemia, ritorna all’apertura del nuovo anno pastorale, con un programma di tre giorni, da martedì 19 a giovedì 21 settembre, presso il Lu’ Hotel di Carbonia.

Il convegno sarà focalizzato su “sinodalità e corresponsabilità, il volto presente e futuro della nostra Chiesa locale”. Relatore delle prime due serate sarà don Mario Aversano, vicario episcopale per la Pastorale sul territorio delle diocesi di Torino e Susa, mentre la terza giornata sarà dedicata agli Uffici pastorali e alla progettazione diocesana.

I lavori, ogni giorno, prenderanno il via alle 16.30 con un momento di preghiera; il primo incontro verrà aperto dall’introduzione del card. Arrigo Miglio, amministratore apostolico della diocesi. Le relazioni di don Aversano saranno dedicate a “Convocati a testimoniare insieme, la dimensione della corresponsabilità nella comunità cristiana” il martedì e a “Ripensare la nostra presenza sul territorio, criteri e pratiche di conversioni ecclesiali” il mercoledì. Dopo la riflessione proposta da don Aversano si terranno i gruppi di lavoro “gestiti – viene spiegato in una nota – secondo la prassi sinodale che abbiamo conosciuto in questi ultimi due anni, aprendo un confronto sui contenuti ascoltati, a cui farà seguito un momento di restituzione in assemblea”. Alle 20 la chiusura quotidiana dei lavori.