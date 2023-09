Parlamento europeo: Enrico Letta (Istituto Jacques Delors) a Bruxelles per discutere di futuro del mercato unico

Enrico Letta, attualmente presidente dell’Istituto Jacques Delors, nonché ex capo del governo italiano, sarà martedì 19 settembre a Bruxelles per un confronto con i membri della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (Imco). Al centro dell’incontro, il tema del futuro del mercato unico. Letta infatti – dice una nota del Parlamento – è stato incaricato di preparare la relazione di alto livello del Consiglio europeo sul medesimo tema. Letta, in quanto relatore, dovrà presentare il frutto del suo lavoro a marzo 2024, durante la presidenza belga del Consiglio dell’Ue. “In qualità di comitato responsabile della salvaguardia del corretto funzionamento del mercato unico, l’Imco accoglie con favore l’iniziativa del Consiglio”. Ora, l’obiettivo della riunione di martedì è di preparare un contributo alla relazione e a quanto essa produrrà sul piano politico. Il Parlamento ha già adottato, nel gennaio scorso, una risoluzione sul 30° anniversario del mercato unico, evidenziando i risultati raggiunti, le sfide con cui il mercato unico è confrontato oggi e formulando alcune raccomandazioni per superarle.