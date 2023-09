Bulgaria: centenario della chiesa di Zitniza. Mons. Proykov (presidente vescovi), “il maggiore frutto sono le numerose vocazioni”

È stato celebrato il 16 settembre a Zitniza (Plovdiv) il centenario dalla consacrazione della chiesa cattolica “Assunzione della Vergine Maria” alla quale hanno partecipato il vescovo della diocesi di Sofia-Plovdiv, mons. Georgi Yovcev, il vescovo ausiliare della medesima diocesi, mons. Rumen Stanev, e il presidente della Conferenza episcopale bulgara, mons. Hristo Proykov, numerosi sacerdoti e rappresentanti delle autorità come anche moltissimi fedeli dalla zona che hanno riempito la piazza antistante la basilica. “Il maggiore regalo che noi contemporanei dopo questi 100 anni abbiamo sono le vocazioni uscite da questa parrocchia”, ha detto nel suo saluto mons. Proykov (da Zitnica provengono attualmente un vescovo e quattro sacerdoti come anche una suora francescana). “Questo può solo essere nostro motivo di gioia – ha detto il presidente dei vescovi bulgari – e dobbiamo pregare per buone e sante famiglie, per molti matrimoni in questa chiesa, più battesimi e ordinazioni perché la chiesa risulti piccola e dopo altri 100 anni se ne possa costruire un’altra”.

Mons. Proykov ha invocato la benedizione di Dio sui fedeli e sulle loro famiglie. Erano presenti anche mons. Giorgio Chezza, consigliere della Nunziatura apostolica, e Ivaylo Shalafoff, rappresentante della Famiglia reale bulgara. La messa è stata trasmessa anche dalla locale emittente cattolica radiofonica “Ave Maria”. Mons. Yovcev ha poi benedetto la statua della Vergine Maria che si erge sulla rinnovata piazza antistante la basilica. È stato proiettato un video che ha ricordato i momenti più importanti della parrocchia di Zitnica. L’evento si è concluso con un programma musicale dell’orchestra delle Forze armate e danze folkloristiche. La chiesa rinnovata completamente nel 2019-2020 dispone anche del primo organo digitale in Bulgaria.