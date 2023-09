Pace e democrazia: Università Cattolica, domani a Milano le “Sinfonie di pace, dialogo di musica e parole”

In occasione delle Giornate internazionali della pace e della democrazia, che si celebrano rispettivamente il 15 e il 21 settembre, l’Università Cattolica del Sacro Cuore promuove, per domani (ore 17.30), a Milano l’incontro dal titolo “Sinfonie di pace: dialoghi su democrazia e diritti umani”. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Genesi “Arte e diritti umani” e dal Centro per lo studio della democrazia e dei mutamenti politici dell’Università Cattolica (Polidemos). La giornata di riflessione si concluderà con il concerto “Dialogo di musica e parole”, aperto alla città e in programma alle 19 nell’aula magna dell’Università Cattolica. A cura dello Studium musicale di Ateneo, diretto da Enrico Reggiani, parteciperanno i solisti: Mariateresa Amenduni, violino, Francesco Bossi, baritono, Cristiana Franco, violino, Emilia Giammarrusti, viola, Matteo Lebiu, pianoforte, Matilde Pesenti, violoncello, Martino Tosi, pianoforte. Il programma prevede l’esecuzione dei seguenti brani musicali di Fryderyk Chopin.