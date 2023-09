Alzheimer: Aima, colloqui gratuiti con una squadra di 10 psicologi per i familiari dei pazienti

Una rete di 10 psicologi pronti a offrire per 12 ore colloqui gratuiti alle famiglie dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer e da altre demenze degenerative. A lanciare l’iniziativa è Aima – Associazione italiana malattia di Alzheimer, in occasione della Giornata mondiale Alzheimer in programma il 21 settembre.

I colloqui gratuiti si svolgeranno in streaming dalle 8 alle 20 e avranno una durata di 45 minuti. Fino a mercoledì 20 settembre è possibile prenotare gli appuntamenti con gli psicologi chiamando la Linea Verde Alzheimer al numero 800 679679 o scrivendo una mail a segreterianazionale@alzheimer-aima.it, indicando l’orario in cui si desidera svolgere l’incontro e la località nella quale si vive. Nel corso della giornata, dalle 8 alle 20 sarà attiva anche la Linea Verde Alzheimer di Aima, che per l’occasione sarà potenziata. Aperta nel 1997, la Linea Verde risponde ogni anno a 10mila telefonate per una media di 600 ore di conversazione e ha raccolto fino a oggi più di 200mila chiamate. Il servizio è gratuito ed è svolto da operatori qualificati e competenti che possono fornire supporto psicologico ai familiari dei pazienti, informazioni di carattere medico, chiarimenti legali e consigli per la cura quotidiana, garantendo il completo anonimato. “La Giornata mondiale Alzheimer del 21 settembre cade in un anno importante, perché la malattia è finalmente entrata nell’agenda politica con la nascita dell’intergruppo parlamentare Neuroscienze e Alzheimer – dichiara Patrizia Spadin, presidente di Aima –. È un punto di partenza fondamentale per il nostro paese, ma l’obiettivo ora deve essere mettere mano alla riorganizzazione della rete di cura. Si tratta di una condizione necessaria per i pazienti di oggi e per quelli di domani”.