Papa Francesco: il 30 settembre il Concistoro, il 4 ottobre la messa con i nuovi cardinali e l’apertura del Sinodo

Sabato 30 settembre, alle 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, il Papa terrà il Concistoro Ordinario Pubblico per la creazione di nuovi cardinali, per l’imposizione della berretta, la consegna dell’anello e l’assegnazione del Titolo o Diaconia. A confermarlo è oggi l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche pontificie, precisando che le visite di cortesia ai nuovi porporati si svolgeranno dalle 11.30 alle 13.30. Mercoledì 4 ottobre, alle 9, sul sagrato della basilica di San Pietro, Papa Francesco presiederà la celebrazione eucaristica con i nuovi cardinali e il Collegio Cardinalizio, in occasione anche dell’apertura dell’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Potranno concelebrare con il Santo Padre: i cardinali di nuova creazione, il Collegio Cardinalizio e i Patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi e i presbiteri, membri del Sinodo, gli altri arcivescovi e vescovi, i presbiteri muniti di apposito biglietto.