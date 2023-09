Diocesi: Museo Tridentino, al via i lavori di manutenzione straordinaria

Sono iniziati oggi, 18 settembre, i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione e controllo microclimatico delle sale del Museo diocesano tridentino. I lavori proseguiranno fino alla fine dell’anno e interesseranno tutto Palazzo pretorio, per questo motivo nei prossimi mesi il museo verrà chiuso a settori e, quando la fruizione delle opere sarà inevitabilmente limitata, il prezzo del biglietto per l’ingresso sarà ridotto a 5 euro.

La prima ala del museo interessata dai lavori è Sala Arazzi, di conseguenza nei giorni scorsi la restauratrice Domenica Digilio, con l’aiuto dello staff del museo, ha rimosso i preziosi tessuti per ricoverarli in un luogo idoneo alla conservazione. In questa occasione si è potuto vedere il retro degli arazzi per la prima volta dopo 30 anni.