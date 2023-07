Ue-Uruguay: Memorandum su energia rinnovabile e fonti pulite. Von der Leyen: impegno verso la neutralità climatica

L’Ue e l’Uruguay hanno deciso di intensificare la loro cooperazione “nel perseguire la transizione verso l’energia pulita”. Al vertice Ue-Celac di Bruxelles, il commissario per l’Energia Kadri Simson e il ministro degli Affari esteri dell’Uruguay Francisco Bustillo Bonasso hanno firmato un Memorandum d’intesa su energie rinnovabili, efficienza energetica e idrogeno rinnovabile, alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente della Repubblica orientale dell’Uruguay Luis Lacalle Pou. Il memorandum d’intesa fa parte dell’agenda per gli investimenti Unione europea – America latina e Caraibi che la presidente Von der Leyen ha presentato ieri a Bruxelles. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato: “l’Ue e l’Uruguay condividono l’ambizione di aumentare l’uso di fonti energetiche rinnovabili, in linea con i nostri ambiziosi obiettivi climatici. Siamo allineati sulla necessità di un mercato globale dell’idrogeno basato su regole, trasparente e senza distorsioni, con standard internazionali affidabili e schemi di certificazione per supportare la transizione verso l’energia pulita. Questo memorandum d’intesa ci fornisce una base per guidare e intensificare il nostro lavoro su queste questioni, poiché entrambi ci sforziamo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”.