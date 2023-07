Atletica paralimpica: l’Italia torna dai Campionati mondiali con 12 medaglie e 10 pass per le Paralimpiadi 2024

(foto Augusto Bizzi/Fispes)

Terminati ieri a Parigi i Campionati mondiali paralimpici di atletica leggera che hanno visto primeggiare su tutte la Cina, che torna a casa con 45 medaglie totali (16 oro, 16 argento, 13 bronzo), seguita dal Brasile con 47 medaglie totali (14 oro, 13 argento, 20 bronzo) e gli Stati Uniti d’America con 39 medaglie totali (10 oro, 14 argento, 15 bronzo). I 14 atleti rappresentativi dell’Italia, 7 donne e 7 uomini, si piazzano all’11mo posto in classifica generale con 12 medaglie totali (5 oro, 3 argento, 4 bronzo), ottenendo 10 pass validi per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. A chiudere i Campionati mondiali azzurri ieri, la medaglia d’oro di Maxcel Amo Manu che, dopo aver vinto la finale dei 100 T64 si ripete anche nella finale dei 200 T64, accompagnato sul podio dal portabandiera italiano Fabio Bottazzini che si aggiudica l’argento. Sul gradino più alto del podio anche Assunta Legnate nel lancio del peso F12, Martina Caironi nel salto in lungo T63 ed Ambra Sabatini nei 100 T63 in una gara completamente italiana che ha visto l’argento di Martina Caironi ed il bronzo di Monica Contrafatto.

Medagliere Italia a Parigi 2023

12 medaglie: 5 ori, 3 argenti, 4 bronzi

10 pass all’Italia per le Paralimpiadi di Parigi 2024

ORO

Maxcel Amo Manu nei 100 e 200 T64, Ambra Sabatini nei 100 T63, Martina Caironi nel salto in lungo T63, Assunta Legnante nel getto del peso F11

ARGENTO

Martina Caironi nei 100 T63, Giuseppe Campoccio nel peso F33, Fabio Bottazzini nei 200 T64

BRONZO

Assunta Legnante nel lancio del disco F11, Monica Contrafatto nei 100 T63, Valentina Petrillo nei 400 e 200 T12