Save the Children: ogni 45 secondi un bambino muore a causa della polmonite. Con 9 euro al mese è possibile donare antibiotici

foto Save the Children

Ogni 45 secondi un bambino muore a causa della polmonite, una malattia facilmente curabile, ma che ancora oggi è fatale per molti bambini. A evidenziarlo è Save The Children, spiegando che “i bambini che ne sono affetti hanno i polmoni pieni di liquidi e fanno fatica a respirare. Sono bambini vulnerabili, che rischiano di morire senza le giuste cure mediche. Per di più la malnutrizione rende più difficile la situazione, indebolendo il loro sistema immunitario”.

Di qui il bisogno urgente di antibiotici che costano poco, ma che possono fare molto per salvarli. L’organizzazione informa che che con 9 euro al mese è possibile donare antibiotici a tanti bambini e “aiutarli a sopravvivere a questa malattia che toglie il respiro”.

Per donare occorre cliccare qui