Diocesi: Caritas Como, “la mensa di solidarietà di Casa Nazareth non va in vacanza. Nel primo semestre del 2023 forniti oltre 33mila pasti”

Numeri consistenti e in crescita nel primo semestre 2023 per la mensa di solidarietà di Casa Nazareth, a Como. Nel periodo gennaio-giugno, infatti, “il totale dei pasti forniti al servizio di via Don Luigi Guanella è stato di 33.385 unità (complessivamente sia a pranzo sia a cena), registrando una media giornaliera di 185 pasti consumati”, informa la diocesi di Como. Rispetto allo stesso periodo del 2022, “l’incremento è stato di circa il 17%: infatti, il totale dei pasti distribuiti e consumati in mensa era stato di 26.758 unità, con una media di 150 pasti al giorno (pranzo e cena)”. Sempre nel primo semestre 2023, “gli utenti sono stati 980, di cui 759 stranieri e 221 italiani. Nello stesso periodo del 2022 si erano registrati 657 utenti, di cui 486 stranieri e 171 italiani”. Da questi numeri “si evidenzia la crescita di questo indispensabile servizio per i senza dimora e per le persone in difficoltà della città di Como”.

Nella struttura “nel corso del 2022 sono state prestate ben 18.250 ore di volontariato (grazie alla disponibilità di 25 volontari in media ogni giorno per 365 giorni) e sono stati donati circa 700 quintali di generi alimentari da privati, associazioni e da supermercati del territorio. Numeri importanti, quindi, che certamente non riescono a rendere a pieno il valore umano e sociale di questa realtà, ma che aiutano a evidenziare la portata del servizio attivo in città dal gennaio 2021”.

“I dati registrati nel primo semestre 2023 – commenta Gabriele Bianchi, operatore della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio onlus e responsabile della struttura di Casa Nazareth – dimostrano che questo importante servizio cresce di anno in anno e si consolida grazie al quotidiano lavoro degli operatori e soprattutto dei tantissimi volontari, oltre 250 uomini, donne e giovani, che ringrazio personalmente di cuore per il loro prezioso impegno gratuito e indispensabile. Senza di loro la mensa non potrebbe esistere”.

Al progetto della mensa di solidarietà collaborano fin dall’apertura: Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio onlus, la Casa della Missione di Como (Missionari Vincenziani), la Casa Vincenziana Odv, le Suore Guanelliane Figlie di Santa Maria della Provvidenza e l’Associazione Incroci Odv.

La mensa di solidarietà non va mai in vacanza. I suoi operatori e i suoi volontari garantiscono un servizio accurato e continuativo ogni giorno dell’anno. Per continuare a farlo, anche alla luce degli alti costi di gestione che – lo ricordiamo – nel 2022 sono stati di 245.125 euro è fondamentale il sostegno di tutti.

Per questo motivo continua a essere attiva la campagna “Dona un pasto caldo”: con soli 4 euro è possibile donare un pasto a uno degli utenti della mensa.

Info: www.casa-nazareth.it.