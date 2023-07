Papa Francesco: visita il centro estivo “Estate ragazzi in Vaticano”

Questa mattina alle 9 Papa Francesco ha fatto visita al centro estivo “Estate ragazzi in Vaticano”, accompagnato da don Franco Fontana, responsabile dell’organizzazione delle settimane di attività fisica, educativa e spirituale del centro. “Dopo un breve saluto agli animatori, a cui il Papa ha suggerito di conservare l’inquietudine che muove a servire gli altri, e ai benefattori – comunica ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – il Papa si è fermato in conversazione con i bambini e i ragazzi che partecipano al centro estivo. In risposta alle loro domande, legate al percorso di riflessione e attività che stanno seguendo in questi giorni, Papa Francesco ha sottolineato la necessità di sentimenti di gratitudine verso i propri genitori, il valore dei nonni, i supereroi che ‘hanno formato una famiglia, che hanno la saggezza’, e la necessità di un rapporto sano con il mondo digitale”.