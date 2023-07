Diocesi: Caritas Siena, ad agosto la mensa si sposta nel convento dei Padri conventuali di San Francesco. Si cercano nuovi volontari

Anche quest’anno, dal 1° agosto al 1° settembre, la Mensa di San Girolamo della Caritas diocesana di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino prenderà un periodo di riposo. Il servizio, nel mese di agosto, si svolgerà presso i locali del convento dei Padri conventuali di San Francesco in piazza San Francesco, sempre a Siena. “Da alcuni anni – spiegano dall’Equipe della Caritas diocesana – la mensa ad agosto si trasferisce con le stesse funzioni e gli stessi obiettivi, da un lato per continuare ad aiutare concretamente chi ha bisogno, dall’altro per dare la possibilità a chi tutto l’anno fa questo servizio di sistemare gli ambienti e prendere un po’ di respiro”. “Il servizio continuerà a funzionare – aggiungono – grazie all’aiuto di volontari, vecchi e nuovi. Nuovi in quanto saranno accolti sia gruppi di giovani che vogliono fare un’esperienza significativa di Carità, sia persone che nel periodo estivo hanno maggior tempo da mettere a disposizione per i bisogni della comunità”.

“Le modalità di accesso – sottolineano dall’Equipe della Caritas – sono le stesse dello scorso anno. Si passa attraverso il centro di ascolto della Caritas, tramite il quale si ottiene la tessera da utilizzare per l’accesso alla mensa. I frequentatori della mensa e dei servizi sono spesso abituali, anche se la Caritas è lo specchio degli eventi che accadono: in questo periodo si registra una importante presenza di giovani pakistani. In questi giorni di luglio la mensa di San Girolamo è arrivata a distribuire oltre 70 pasti al giorno.

“Un grande impegno – continuano – per preparare quotidianamente la tavola, possibile solo grazie alla presenza delle Suore Vincenziane e all’impegno di tanti volontari. Per poter organizzare al meglio il servizio alla mensa estivo, vi chiediamo come l’anno passato – proseguono dall’Equipe Caritas – di regalare un po’ del vostro tempo. I turni dovranno essere coperti da un massimo di 4 persone, l’orario del servizio è dalle 11.30 alle 14”.

“L’equipe della Caritas – concludono – intende ringraziare fin da ora padre Alfred e la Comunità dei Padri francescani conventuali per la disponibilità degli spazi messi a disposizione e per la presenza che garantiranno durante il periodo estivo della mensa”.