Giornata mondiale della gioventù: dalla Germania 8.260 giovani e 17 vescovi. Una app per i partecipanti tedeschi

Si avvicina la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, e l’organizzazione tedesca si presenta. Mons. Johannes Wübbe, presidente della commissione per i giovani della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), sottolinea: “attendo con ansia la Giornata mondiale della gioventù, che sta per iniziare in Portogallo, e alla quale partecipano 8.260 pellegrini; dalla Germania arriveranno anche 17 vescovi. Durante la scorsa settimana ho incontrato i giovani e i giovani-adulti delle nostre diocesi che parteciperanno alle ‘Giornate dell’Incontro’ (che si terranno dal 26 al 31 luglio in diverse località portoghesi dalle quali i giovani di tutto il mondo poi raggiungeranno Lisbona – ndr). Insieme siamo entrati nell’atmosfera per la Gmg”. Aggiunge: “molti attendono con impazienza gli incontri, la conoscenza di nuove culture e l’appuntamento con il Santo Padre”. Stefan Ottersbach, presidente federale della Federazione della gioventù cattolica tedesca (Bdkj), ha evidenziato come “la Giornata mondiale della gioventù offra l’opportunità di pregare, cantare e discutere insieme temi commoventi”, e “molti membri di associazioni giovanili aspettano con impazienza la Gmg perché trovano forza nell’incontro con altri giovani e nelle funzioni religiose per rendere il mondo un posto migliore. Soprattutto in questi tempi di guerra, di crescente ingiustizia globale e di peggioramento della crisi climatica, dobbiamo ascoltare i giovani e portare i loro suggerimenti e le loro preoccupazioni alla politica e alla Chiesa”. A Lisbona, i pellegrini tedeschi avranno a disposizione un centro di pellegrinaggio allestito presso il Goethe-Institut. Sylvia Gawlik, responsabile Gmg per la pastorale giovanile della Dbk conferma che per la prima volta i giovani tedeschi usufruiranno di una app dedicata.