Mons. Luigi Bettazzi: Pax Christi international, “grande pastore e praticante nonviolento fino alla fine della sua vita”

“Pax Christi international è stata benedetta dalla guida e dall’amore del vescovo Bettazzi, un grande pastore e praticante nonviolento fino alla fine della sua vita. Possa la sua passione per un mondo più pacifico, giusto e nonviolento ispirare giovani e anziani in tutto il mondo e possa questo santo operatore di pace riposare nella pace per la quale ha vissuto”. Lo scrivono il vescovo Marc Stenger e suor Wamuyu Wachira, co-presidenti di Pax Christi International, insieme alla segretaria generale Martha Inés Romero, ricordando mons. Luigi Bettazzi, morto il 16 febbraio a 99 anni. Mons. Bettazzi è stato uno dei più giovani partecipanti al Concilio Vaticano II (1962-1965) e anche presidente di Pax Christi international dal 1978 al 1985. “Durante la presidenza del vescovo Bettazzi, San Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, ha invitato Pax Christi international ad agire in solidarietà con il suo travagliato Paese – ricordano -; dom Helder Camara del Brasile ha chiesto a Pax Christi di sponsorizzare diverse consultazioni influenti sulla nonviolenza; le missioni d’inchiesta guidate dal vescovo Bettazzi si sono recate in America Centrale, Haiti e Brasile, dopodiché Pax Christi ha pubblicato importanti rapporti sulla situazione dei diritti umani in quei Paesi. Durante quegli anni, Pax Christi ha anche risposto ai “Troubles” in Irlanda del Nord e ad altri conflitti critici in tutto il mondo”. Mons. Bettazzi si inoltre impegnato nel dialogo con i cristiani dell’Europa centrale e orientale e poi dell’Unione Sovietica, con un’importante serie di seminari e scambi con la Chiesa ortodossa russa. Pax Christi international ha ottenuto lo status consultivo speciale presso l’Ecosoc presso le Nazioni Unite nel 1979 e ha iniziato a presentare regolarmente proposte, in particolare alla Commissione per i diritti umani a Ginevra, relative al disarmo (nucleare), al commercio di armi, ai diritti umani e alle relazioni Est-Ovest. Dopo il suo mandato, mons. Bettazzi è rimasto attivo all’interno di Pax Christi Italia e Pax Christi international, partecipando a diverse visite di solidarietà nei Balcani durante le guerre civili (1992-1995). Nel 2017 ha preso parte alla delegazione di Pax Christi international alla conferenza vaticana su “Prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari e per il disarmo integrale” e all’udienza con Papa Francesco. “Mons. Bettazzi amava Pax Christi international – concludono i responsabili – ed è sempre stato un membro entusiasta e attivo del nostro movimento cattolico internazionale per la pace. La sua attenzione alla nonviolenza attiva (pace in azione), al disarmo e ai diritti umani nutriti da una spiritualità biblica profetica è stata evidente nei molti libri che ha scritto. La calda personalità e la vicinanza al popolo del vescovo Luigi Bettazzi ci mancheranno molto”.