Strage via D’Amelio: Libera Cosenza, domani un incontro con mons. Checchinato, il questore Spina, il pm Aiello

Nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio il Presidio Libera di Cosenza “Sergio Cosmai” ha inteso organizzare, in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Fili, un dibattito a più voci sul tema “La strage di via D’Amelio: l’agenda rossa e depistaggi”. Mercoledì 19 luglio, alle 21.30, in piazza Mario Nigro a San Fili (Cs), il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati dialogherà con Michele Maria Spina, questore di Cosenza, mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, Alessandro Aiello, pm antimafia della Dda di Catanzaro, Ercole Giap Parini, direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria.