Brasile: Caritas in aiuto delle popolazioni del Nordest colpite da piogge e inondazioni

La Caritas della regione Nordest 2 del Brasile va in aiuto delle popolazioni degli Stati di Alagoas e Pernambuco, colpiti all’inizio di luglio da forti piogge. L’organismo ha ottenuto un contributo di 600.000 reais per l’acquisto di cibo, articoli per l’igiene personale, materiali per la pulizia e lenzuola. I fondi sono stati trasferiti dalla Fondazione Banco do Brasil e i prodotti saranno distribuiti a circa 25.000 persone di 40 Comuni colpiti dal maltempo. L’azione di emergenza è il risultato della visita effettuata dalla segretaria esecutiva della Caritas NE2, Neilda Pereira, ad alcuni dei Comuni più colpiti dalle inondazioni. La Chiesa, attraverso i volontari della Caritas, ha accompagnato le famiglie nelle regioni colpite dalla tragedia. Alluvioni, frane e altri incidenti causati durante i periodi di pioggia sono diventati più frequenti grazie allo squilibrio dell’ambiente sommato alla mancanza di politiche pubbliche per le abitazioni e i servizi igienici di base. Caritas NE2 e la Fondazione Banco do Brasil hanno inoltre lanciato una campagna per raccogliere ulteriori fondi e aiutare le persone colpite dalle piogge in entrambi gli Stati. L’arcidiocesi di Maceió, che ha avuto 26 città del suo territorio colpite dalle inondazioni, sta intanto portando avanti la campagna “Sos Chuvas” (Sos piogge) per raccogliere donazioni per le famiglie senza casa o sfollate. Un centro raccolta di cibo non deperibile, acqua minerale, materassi e coperte è stato allestito nella parrocchia di São Gonçalo.