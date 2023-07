Commissione Ue: calo demografico e ricadute sul mondo del lavoro, nasce la piattaforma per valorizzare talenti e competenze

“Harnessing Talents” (Htp) cioè sfruttare i talenti, questo il nome dato a una piattaforma lanciata oggi dalla Commissione europea con lo scopo di far fronte alle sfide che il calo demografico pone al mondo del lavoro. “La popolazione in età lavorativa dell’Ue è diminuita di 3,5 milioni di persone tra il 2015 e il 2020 e si prevede che si perderanno altri 35 milioni di persone entro il 2050”, spiega una nota di Bruxelles. Ci sono 82 regioni di 16 Stati membri che soffrono per questo calo, come per la “bassa percentuale di laureati”, e la mobilità negativa della popolazione di età compresa tra 15 e 39 anni, che si ritrova in quella che viene definita “la trappola dello sviluppo dei talenti”. La piattaforma servirà per promuovere eventi e buone pratiche, offrire assistenza tecnica e consulenza, affinché le regioni in sofferenza siano aiutate a “elaborare e attuare piani personalizzati e completi per sviluppare, attrarre e trattenere i talenti”. Oggi prende il via anche l’iter per la costituzione di 4 gruppi di lavoro incentrati su salute, digitale, ricerca e innovazione e sviluppo territoriale: gli stakeholders europei, nazionali e regionali possono manifestare il proprio interesse a farne parte (domande da inviare entro il 15 settembre”. Sia la piattaforma che i gruppi di lavoro sono “un seguito concreto” che la Commissione dà alle sue analisi in materia di sfide demografiche e di scarsità di capacità e competenze proprio nel quadro dell’Anno europeo delle competenze.