Infanzia e adolescenza: Unicef e Fnsi, domani a Roma la presentazione del Protocollo d’intesa per favorire una corretta comunicazione

Mercoledì 19 luglio, alle ore 10, l’Unicef e la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) rinnoveranno il Protocollo d’intesa per riconfermare l’impegno congiunto a favore di una comunicazione corretta dell’infanzia e dell’adolescenza. Interverranno all’incontro: Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi; Vittorio di Trapani, presidente della Fnsi; Nicola Dell’Arciprete, coordinatore della risposta in Italia dell’Ufficio Unicef per l’Europa e l’Asia Centrale; Andrea Iacomini, portavoce del Comitato Italiano per l’Unicef . La presentazione avrà luogo presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa, Sala Tobagi, in Corso Vittorio Emanuele II, 349, Roma.