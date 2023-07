Ambiente: Berlino, Alessandro Bonforte dell’Ingv nominato nel comitato esecutivo dell’associazione mondiale dei vulcanologi

(Foto: Ingv)

A Berlino, oggi 18 luglio, Alessandro Bonforte, ricercatore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) riceverà formalmente la nomina nel comitato esecutivo dell’Iavcei (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior), l’associazione che unisce e coordina i vulcanologi di tutto il mondo.

L’Iavcei svolge un ruolo fondamentale nel promuovere e sviluppare la ricerca nel campo della vulcanologia. L’associazione, infatti, riunisce esperti di fama mondiale e promuove la collaborazione internazionale per avanzare la conoscenza sui vulcani e i processi geologici correlati.

La nomina di Alessandro Bonforte al comitato esecutivo dell’Iavcei rappresenta un riconoscimento del suo contributo e della sua competenza nel campo della vulcanologia. Per i prossimi tre anni, Bonforte ricoprirà il ruolo di consigliere nel comitato, insieme ad altri tre esperti di rilievo internazionale e un consigliere giovane ricercatore (Early career researcher – Ecr)

Alessandro Bonforte è uno dei due ricercatori di enti di ricerca italiani e l’unico rappresentante dell’Ingv nel comitato esecutivo dell’Iavcei. Questo incarico internazionale arriva dopo che Bonforte ha svolto il ruolo di co-chair per cinque anni nella commissione “Volcano-Geodesy” dell’Iavcei, in collaborazione con l’International Association of Geodesy (Iag).

La nomina del nuovo comitato esecutivo dell’Iavcei avverrà durante l’assemblea generale dell’International Union of Geodesy and Geophysics (Iugg) che si terrà a Berlino oggi.

Questo incarico conferma la reputazione internazionale dell’Ingv e riconosce il ruolo di spicco che i ricercatori dell’ente svolgono nella ricerca e nello studio dei vulcani, oltre che nella condivisione delle conoscenze a livello globale.