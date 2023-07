Gmg Lisbona: Novara, in 850 all’evento in Portogallo. Dalla prossima settimana il gemellaggio nella diocesi di Coimbra

Saranno 850 i giovani della diocesi di Novara che parteciperanno alla XXXVIII Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona, dal 1° al 6 agosto prossimi. I primi a partire –informano dalla diocesi – saranno 356 ragazzi e ragazze il 24 luglio, seguiti da quasi 400 giovani che andranno direttamente a Lisbona con partenza il 29 luglio. A questi si aggiungeranno un centinaio i ragazzi che in autonomia raggiungeranno in Portogallo il gruppo diocesano.

Il primo gruppo vivrà l’esperienza del gemellaggio con la diocesi di Coimbra: “Quasi tutti i giovani – prosegue la nota – saranno ospitati in famiglia. Alcuni potrebbero alloggiare, invece, in sale parrocchiali, in palestra o altri alloggi comuni”. Gli spostamenti saranno a piedi oppure con i nostri autobus, che resteranno a disposizione nelle giornate che prevedono viaggi un po’ più lunghi.

La Pastorale giovanile novarese invita i partecipanti alla Gmg ad installare sul proprio smartphone l’app “Verso l’alto”, preparata dagli Uffici di Pastorale giovanile delle diocesi di Piemonte e Valle d’Aosta, attraverso la quale ci si potrà preparare all’evento con la preghiera quotidiana, con un corso di portoghese per principianti e la lettura di contenuti sulla Gmg.

Inoltre, per tutti gli iscritti novaresi alla Giornata mondiale della gioventù e per le loro famiglie la Stampa diocesana che, seguirà da vicino l’esperienza dei giovani in terra portoghese, in accordo e collaborazione con l’Ufficio di Pastorale giovanile, offrirà la possibilità di abbonarsi all’edizione digitale per 12 mesi al costo di 5 euro. Il Settimanale diocesano, a seconda del territorio, è pubblicato con le testate “L’azione”, “Il Cittadino Oleggese”, “L’Eco di Galliate”, “Il Popolo dell’Ossola”, “l’Informatore”, “Il Monte Rosa”, “Il Verbano”, “Il Sempione” o “Il Ricreo”.