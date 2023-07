Diocesi: Vicenza, borse di studio promosse da Fondazione Caritas e Rotary Club a sostegno dell’educazione scolastica di 18 giovani

(Foto: Caritas Vicentina)

Sono diciotto le borse di studio consegnate ad altrettanti studenti, per un valore complessivo di 9.000 euro, grazie alla dodicesima edizione dell’iniziativa promossa dal Rotary Club Vicenza Berici a sostegno dell’educazione scolastica e che ha visto coinvolti anche i Rotary Club Vicenza, Vicenza Palladio, Arzignano, oltre al supporto prezioso del Distretto Rotary 2060. Nata dalla collaborazione con la Fondazione Caritas Vicenza, viene spiegato in una nota, l’assegnazione delle borse di studio si riferisce all’anno scolastico 2022-2023. I beneficiari sono studenti segnalati sulla base dei meriti scolastici e del reddito familiare dai Centri di ascolto e di accompagnamento di Caritas diocesana vicentina e dalle Conferenze San Vincenzo presenti nel territorio dei vicariati interessati (Vicenza, Arzignano-Val del Chiampo, Camisano Vicentino, Montecchio Maggiore, Lonigo, Noventa Vicentina-Riviera Berica).

La consegna è avvenuta al Centro diocesano “Mons. A. Onisto”, alla presenza degli studenti assegnatari (frequentanti i primi anni delle scuole secondarie di secondo grado), dei loro genitori, del presidente di Fondazione Caritas Vicenza, don Enrico Pajarin, e della presidente del Rotary Club Vicenza Berici, Carlotta Baruchello.

“Il fatto che questa iniziativa sia giunta ormai alla dodicesima edizione – ha affermato don Pajarin – testimonia il pluriennale impegno del Rotary Club, che ringraziamo vivamente, sul fronte dell’educazione scolastica. Un settore in cui anche Caritas è molto impegnata, attraverso le attività di sostegno scolastico delle Caritas parrocchiali, che nel 2022 hanno incontrato 359 minori (rispetto ai 264 del 2021) tra bambini della scuola secondaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado”. “Questo progetto – ha aggiunto Baruchello – è rivolto, come altre iniziative svolte nel corso dell’anno, ai giovani studenti del nostro territorio e intende valorizzare l’impegno e la dedizione nello studio. È molto importante, e le famiglie ne sono pienamente consapevoli, riconoscere il valore della formazione scolastica. Siamo certi che il nostro supporto consentirà la prosecuzione del percorso didattico e porrà le basi della futura indipendenza di ragazzi e ragazze pieni di entusiasmo”.