Giornata nonni e anziani: Madrid, domenica 23 luglio nella cattedrale dell’Almudena la messa celebrata dal vescovo ausiliare Vidal

La cattedrale di Santa María la Real de la Almudena, a Madrid, accoglierà domenica 23 luglio, alle ore 12 una solenne Eucaristia per celebrare la III Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che quest’anno ha come tema “Di generazione in generazione la sua misericordia” (Lc 1, 50). Organizzata dalla delegazione dei laici, famiglia e vita, la messa sarà presieduta da mons. Jesús Vidal, vescovo ausiliare di Madrid. La celebrazione vuole essere “un rendimento di grazie per la lunga vita e la dedizione prestata alla famiglia e alla società dai nostri nonni e anziani”. Inoltre, in questa Giornata i fedeli potranno lucrare l’indulgenza plenaria.

“Papa Francesco insiste sull’opportunità di celebrare questa Giornata mondiale per ringraziare i nostri anziani, per i loro sforzi e per la lunga vita fruttuosa”, ricorda una nota dell’arcidiocesi di Madrid.