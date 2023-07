Codice Camaldoli: Garofalo (Centro La Pira), “per un nuovo impegno dei cattolici in politica”

“Ripartire dal Codice di Camaldoli, per un nuovo impegno dei cattolici in politica”. Lo sostiene, Francesco Garofalo, presidente del centro studi “Giorgio La Pira”, di Cassano All’Jonio. “Riscoprire questo testo – evidenzia Garofalo -, significa rifarsi ad una stagione alta e altra, del cattolicesimo sociale, rimettendo al centro la dignità della persona, con i suoi problemi, attese e vicissitudini. Fare memoria – per il presidente del centro La Pira-, deve essere anche l’occasione oggi, come far sentire e marcare la differenza dei cattolici in politica, sparsi nei diversi schieramenti. Il Codice Camaldoli, è stata una profetica intuizione di uomini che hanno segnato la storia. Giorgio La Pira – ricorda Garofalo -, fra gli altri, fu interprete dei grandi temi, come la pace, le attese della povera gente, l’accesso all’istruzione e di un sistema sociale uguale per tutti, che nel compendio e nei documenti dei padri della chiesa, trovano la loro forza. In questa epoca – ha concluso -, dove si registra nel cuore dell’Europa una guerra assurda e dagli esiti imprevedibili, occorre costruire dal basso un nuovo umanesimo. Una nuova Camaldoli può essere utile?”