Cristiani perseguitati: Acs, 24 luglio incontro tra arcivescovo di Homs (Siria) mons. Mourad e il Sottosegretario Mantovano a Palazzo Chigi

Mons. Jacques Mourad, Arcivescovo di Homs dei Siri (Siria), accompagnato dalla Presidente e dal Direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs Italia), rispettivamente Sandra Sarti e Alessandro Monteduro, incontrerà il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano lunedì 24 luglio (ore 9.30), a Palazzo Chigi. Sarà presente anche mons. Rami Al-Kabalan, vescovo di Aretusa dei Siri. Lo riferisce in un comunicato la fondazione pontificia. “Acs Italia – si legge nellaa nota – ha richiesto questo incontro per consentire all’arcivescovo Mourad di descrivere al governo italiano le drammatiche condizioni delle comunità cristiane della Siria, trascorsi 12 anni dall’avvio della guerra. Prima del conflitto armato, i cristiani costituivano circa il 10% della popolazione. Secondo il Nunzio apostolico in Siria, card. Mario Zenari, dall’inizio della guerra circa due terzi dei fedeli hanno lasciato il Paese. Acs stima che ora siano rimasti tra 300.000 e 500.000 cristiani. Mons. Mourad è co-fondatore, insieme al gesuita padre Paolo Dall’Oglio, della Comunità monastica di Deir Mar Musa. Dal 2000 al 2015 è stato incaricato del Convento di Mar Elian e della parrocchia di Qaryatayn. Tra il maggio e l’ottobre 2015 ha subìto un rapimento da parte di un gruppo di jihadisti dell’Isis assieme ad alcuni suoi fedeli. Dallo scorso gennaio è arcivescovo di Homs dei Siri. L’incontro sarà anche l’occasione per ricordare padre Paolo Dall’Oglio, a pochi giorni dal decennale del rapimento avvenuto a Raqqa il 29 luglio 2013.