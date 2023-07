Ue: 45 miliardi di investimenti in America Latina e Caraibi. Von der Leyen, “nuovo inizio tra vecchi amici”

Ursula von der Leyen (Foto Commissione Ue)

“Questo vertice Ue-Celac è stato come un nuovo inizio tra vecchi amici. Questi sono tempi di grandi cambiamenti geopolitici e amici come l’Ue e i partner dell’America Latina e dei Caraibi devono avvicinarsi. È quello che stiamo facendo con la nostra nuova Agenda di investimenti Global Gateway, con la quale investiremo più di 45 miliardi di euro nella regione. Vogliamo portare benefici alle comunità locali e creare filiere a livello locale, nella regione. Questo è lo spirito del nostro partenariato”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, al termine del terzo vertice tra l’Unione europea e la Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (Celac), tenutosi il 17 e il 18 luglio. Durante il Vertice, la presidente Von der Leyen ha presentato l’Agenda per gli investimenti del Global Gateway Ue-Lac (Ggia), con oltre 135 progetti per una transizione verde e digitale equa. Von der Leyen ha anche annunciato che il Team Europa stanzierà “oltre 45 miliardi di euro per sostenere il partenariato rafforzato con l’America Latina e i Caraibi fino al 2027”. In questa occasione si è rilanciato anche l’impegno comune per “la lotta al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità, la salute, la sicurezza alimentare, la migrazione, la sicurezza e la governance”.