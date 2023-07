Nicaragua: il Governo chiude un’altra realtà cattolica, l’associazione Casa Ave Maria, che operava nel Paese da trent’anni

Il Governo del Nicaragua, proseguendo nella sua azione contro organismi direttamente o indirettamente legati alla Chiesa cattolica, ha revocato lo status giuridico dell’associazione Casa Ave Maria, che operava nel Paese da ben 33 anni. Il regime ha, inoltre, disposto l’esproprio dei suoi beni. Lo scioglimento dell’organizzazione, registrata dal 25 luglio 1990, è stato firmato dalla ministra degli Interni del Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch. Il Governo ha comunicato che l’ong è stata messa fuori legge per “non conformità con la legge”, perché il suo consiglio di amministrazione sarebbe scaduto il 9 settembre 2022 e non avrebbe presentato il rendiconto finanziario per il periodo fiscale tra il 2019 e il 2022.