Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte di mons. Bettazzi

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Spirituale vicinanza ai familiari e a quanti piangono la scomparsa del presule così tanto amato e apprezzato da coloro che ha incontrato nel suo lungo e fecondo ministero”. Ad esprimerla è il Papa, nel telegramma di cordoglio – inviato tramite il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, al vescovo di Ivrea, mons. Edoardo Aldo Cerrato – per la morte, avvenuta il 16 luglio a 99 anni, del vescovo emerito di Ivrea, mons. Luigi Bettazzi. Francesco lo ricorda quale “grande appassionato del Vangelo che si è distinto per la vicinanza ai poveri, diventando segno profetico di giustizia e di pace in tempi particolari della storia della Chiesa”, nonché “uomo di dialogo e punto di riferimento per numerosi esponenti della vita pubblica e politica italiana”.