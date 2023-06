Eurostat: Ungheria anomala, zero domande di asilo. Record di minori non accompagnati in Germania

Nell’Ue, lo scorso marzo vi erano 192 richiedenti asilo per la prima volta per milione di persone. A marzo 2023, i richiedenti asilo con cittadinanza russa erano all’ottavo posto tra tutte le cittadinanze, con 2.480 domande. Mentre Germania (25.170), Spagna (15.570), Francia (11.870) e Italia (11.335) rappresentano il 74% dei richiedenti asilo per la prima volta nell’Ue. I tassi più elevati di richiedenti registrati per la prima volta a marzo 2023 si sono verificati a Cipro (1.859 richiedenti per milione di persone) e in Croazia (965). La percentuale più bassa è stata in Ungheria (0). Sempre lo scorso marzo, 2.620 minori non accompagnati, soprattutto afghani (860) e siriani (565), hanno presentato domanda di asilo per la prima volta nell’Ue. A ricevere il maggior numero di richieste d’asilo di minori non accompagnati sono stati Germania (990), Paesi Bassi (260), Italia (230), Spagna (225), Bulgaria (215), Austria (210) e Grecia (200).