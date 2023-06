Droga: Fict, iniziative di aderenti per Giornata mondiale. A Casa Rosetta la Festa delle graduazioni. Iniziative a Treviso e Modena con il Ceis

È tempo di “Festa delle graduazioni” a Casa Rosetta di Caltanissetta, centro aderente alla Fict: si è tenuta sabato 24 giugno a Villa Ascione per le comunità Terra Promessa e La Ginestra e si svolgerà sabato 1° luglio a Borgo Ventimiglia di Caltagirone per la comunità L’Oasi. La graduazione, nel programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza, è il momento in cui la persona, dopo un lungo e faticoso percorso di crescita che lo ha portato a riscoprire se stesso, dopo un’accurata verifica da parte degli operatori riceve la conferma che consolida il suo rientro nella società. “Liberarsi dalle dipendenze è possibile – dice il presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo -, il cambiamento è un percorso da intraprendere con volontà e determinazione con accanto le figure professionali che con passione forniranno sempre gli strumenti necessari per ritrovare gli stimoli e i sogni persi durante il cammino. E le Feste delle graduazioni sono un’importante lezione di vita, una festa della vita: i protagonisti, a Villa Ascione, sono stati trentasette uomini e donne che sono usciti vincitori dal tunnel della dipendenza e che con forza, determinazione e amore sono riusciti a reinserirsi socialmente e nel mondo del lavoro. Uomini e donne liberi e orgogliosi di poter raccontare la loro storia a lieto fine, un esempio concreto per tutti coloro che lottano all’interno di quel tunnel cercandone l’uscita”.

La Festa delle graduazioni di Casa Rosetta si lega, nel calendario, alla Giornata mondiale contro la droga “per testimoniare che non solo uscire dalla droga è possibile ma che bisogna compiere ogni sforzo per valorizzare l’importanza della vita anziché rassegnarsi a scelte di morte”.

Domani 27 giugno il Ceis di Treviso ed Erga promuovono l’evento “Tante storie, una nuova storia. Dipendenze, marginalità e lavoro”, nell’auditorium Sant’Artemio della Provincia di Treviso. Tra gli altri interviene Luciano Squillaci, presidente della Fict.

Venerdì 30 giugno a Modena l’Istituto superiore di scienze per l’educazione e della formazione Giuseppe Toniolo e il Gruppo Ceis organizzano l’incontro “Trasgressione tra crescita e rischio”, che ha per sottotitolo “Adolescenti e consumi di sostanze, studio e ricerca sui giovani di Modena e provincia”.