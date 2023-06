Diocesi: Roma, domani l’inaugurazione della prima mostra collettiva “Caritas Art”

Domani, martedì 27 giugno, alle ore 17.30, nella Cittadella della carità di Roma (via Casilina vecchia, 19), verrà inaugurata la prima mostra collettiva “Caritas Art”: 54 tele e sei sculture realizzate dagli artisti ospiti nei diversi centri di accoglienza promossi dalla diocesi. Nel corso della serata anche esibizioni musicali e pièce teatrali. La mostra rimarrà visitabile (su prenotazione al numero 06.88815150) con ingresso gratuito fino a domenica 2 luglio.

“L’arte, nella sua straordinaria potenza, supera ogni barriera e unisce le persone, portando alla luce la bellezza dell’umanità, dei suoi pensieri e delle sue emozioni. È in grado di trasformare ciò che per alcuni potrebbe essere considerato un semplice scarto in qualcosa di prezioso e significativo. È proprio questo il cuore pulsante”, spiega la Caritas di Roma in una nota, della mostra collettiva “Caritas Art” .

Ad esporre le proprie opere, ben 54 tele e sei sculture, saranno gli ospiti-artisti dei diversi servizi attivi sul territorio diocesano. Tra i protagonisti anche gli studenti del Liceo artistico statale Via di Ripetta, che negli ultimi mesi, sotto la guida dei docenti di discipline pittoriche Virgilio Mollicone, Stefano Bufalini e Marco Miliasi, si sono cimentati nella realizzazione dei murales all’interno della foresteria della “Cittadella della carità”. Con le loro opere, le pareti rivivono con scene tratte dalla panoramica romana, boschi incantati e profondità marine che evocano mondi sconosciuti.

L’inaugurazione della mostra sarà un momento-evento live, con una performance che vedrà sul palco la cantante di origine capoverdiana Sherol Dos Santos, una delle voci passate da X Factor Italia, insieme a Orietta Cicchinelli, scrittrice e giornalista. A presentare l’iniziativa sarà la giornalista Rai Isabella Di Chio.