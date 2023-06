Commissione Ue: 430 milioni di euro ad agricoltori colpiti da disastri ambientali. Cifre record per Spagna e Italia

La Commissione europea propone di mobilitare 430 milioni di euro di finanziamenti Ue per gli agricoltori europei colpiti da disastri ambientali, costi elevati di produzione e altri ostacoli. La maggiore beneficiaria sarà la Spagna che riceverà 81 milioni di euro, seguita dall’Italia con 60 milioni. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. In particolare, il nuovo pacchetto di sostegno consisterà in “330 milioni di euro per 22 Stati membri”. Inoltre, gli Stati membri hanno approvato oggi “il pacchetto di sostegno da 100 milioni di euro per gli agricoltori di Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia”, presentato il 3 maggio. Sono previste anche altre misure, tra cui “la possibilità di aumentare i pagamenti anticipati”, per sostenere gli agricoltori colpiti da disastri ambientali. Nel dettaglio gli agricoltori di Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia “beneficeranno di questo sostegno eccezionale di 330 milioni di euro dal bilancio della Pac”. I Paesi possono “integrare il sostegno dell’Ue fino al 200% con fondi nazionali”. Gli Stati membri hanno condiviso con la Commissione le “valutazioni delle difficoltà incontrate” dal settore agricolo. La misura sarà votata dai Paesi Ue in una prossima riunione del Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.