Comunicazione: WeCa, online la quinta puntata di “In Ascolto” su “Buone notizie e storytelling” con Guido Marangoni

Guido Marangoni, “ingegnere informatico con il sogno di fare l’attore, l’onore di insegnare e la fortuna di essere scrittore” è il protagonista della quinta puntata di “In Ascolto”, il nuovo podcast dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) che racconta le storie degli evangelizzatori del continente digitale. L’episodio del podcast online da stamani, curato e condotto dal giornalista e social media strategist di WeCa Andrea Canton, racconterà il rapporto con i social media di Guido Marangoni, autore del best seller “Buone notizie secondo Anna” e creatore dell’omonima pagina Facebook. Marangoni, editorialista per il Corriere della Sera e per Famiglia Cristiana, racconta con il suo stile solare la storia vera di sua figlia Anna, bambina con sindrome di Down aperta alla vita. “In Ascolto”, podcast “figlio spirituale” del Messaggio che Papa Francesco ha inviato in occasione della 56ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, nel 2022, dal titolo “Ascoltare con l’orecchio del cuore”, esce con un nuovo episodio ogni due settimane. Nell’appuntamento successivo, lunedì 10 luglio, il microfono passerà a fra Wilter Malveira, sacerdote dell’ordine dei frati minori cappuccini, brasiliano e studente a Roma, che usa i social, tra musica e sorrisi, per annunciare il Vangelo. Tutte le puntate sono a disposizione a questo indirizzo: https://www.spreaker.com/show/in-ascolto-il-podcast-di-weca_1