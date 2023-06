Papa Francesco: lettera di ringraziamento al Gemelli, “clima familiare, fraterno e ospitale mi ha aiutato a ristabilirmi”

“In quel luogo di sofferenza e speranza, ancora una volta ho potuto godere di un clima familiare, fraterno e ospitale, che mi ha molto aiutato a ristabilirmi dopo l’intervento”. Così il Papa, in una lettera, ringrazia il personale del Policlinico Gemelli per la “premura e attenzione” mostrategli durante il recente ricovero per l’intervento chirurgico all’addome. Al suo ritorno in Vaticano – riferisce oggi Vatican news – Francesco ha inviato una lettera all’avvocato Carlo Fratta Pasini, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Gemelli, al professor Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione che guida l’ospedale, e al rettore della Università Cattolica, Franco Anelli, dove esprime “sentita gratitudine” per i nove giorni passati nel nosocomio romano. La lettera del Papa è stata condivisa con la comunità dell’ospedale dall’avvocato Pasini e dal professor Elefanti che scrivono: “Dobbiamo e vogliamo condividere con tutti voi la gioia e la commozione per le parole del Santo Padre, che ha voluto così esprimere la sua gratitudine per la presenza e l’attenzione manifestata durante i giorni del ricovero”. “All’intera Comunità del Gemelli va la mia sentita riconoscenza per la vicinanza umana e spirituale”, scrive il Pontefice nella lettera.