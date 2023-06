Papa Francesco: Angelus, “vicino ai familiari della famiglia Orlandi, soprattutto alla mamma”

“In questi giorni ricorre il 40° anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere, ancora una volta, la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera”. Lo ha detto il Papa, al termine dell’Angelus di ieri in piazza San Pietro, ricordando la quindicenne cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983. “Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa”, ha proseguito Francesco, che si è detto inoltre “molto addolorato” per quanto è accaduto alcuni giorni fa nel Centro Penitenziario femminile di Támara in Honduras, dove “una terribile violenza tra bande rivali ha seminato morte e sofferenza”: “Prego per le defunte, prego per i familiari. La Vergine di Suyapa, Madre dell’Honduras, aiuti i cuori ad aprirsi alla riconciliazione e a fare spazio a una convivenza fraterna, anche all’interno delle carceri”, l’auspicio di Francesco.