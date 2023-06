Eurostat: in aumento le domande di asilo nell’Ue. Record di siriani, afghani e venezuelani. In calo gli ucraini

A marzo 2023, 85.975 richiedenti asilo, principalmente siriani e afghani, hanno fatto domanda – per la prima volta – di protezione internazionale nei Paesi Ue. Lo comunica Eurostat in una pubblicazione odierna sui dati mensili sull’asilo. Rispetto al marzo 2022 (74.310), si tratta di un aumento del 16%. Ci sono stati anche 6.945 richiedenti che hanno presentato nuovamente domanda, con un aumento del 4% rispetto a marzo 2022 (6.690). In linea con i mesi precedenti, lo scorso marzo i siriani hanno presentato il maggior numero di domande di asilo (9.660 per la prima volta). Seguono gli afghani (9.155), poi i venezuelani (6.415), i colombiani (5.980) e i turchi (5.615). Dopo la guerra della Russia contro l’Ucraina, si è registrato un “aumento significativo” dei richiedenti asilo per la prima volta ucraini (da 2.105 nel febbraio 2022 a 12.190 nel marzo 2022), ma il numero è diminuito mensilmente fino a 1.160 a marzo 2023. Questo anche perché “le persone in fuga dall’Ucraina beneficiano di una protezione temporanea”.