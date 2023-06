Rosario Livatino: la camicia dell’attentato domani e dopodomani a Rotello (Campobasso). Un convegno e altre iniziative

La parrocchia Santa Maria degli Angeli di Rotello (Campobasso), in collaborazione con la diocesi di Termoli-Larino, l’associazione “Il muro invisibile odv” e Aiaf (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori Molise) ospiterà, nei giorni 27 e 28 giugno la camicia dell’attentato del Beato Rosario Livatino.

Il coraggio e la tenacia del “giudice ragazzino” morto a 37 anni, perché fedele ai valori della legalità e dell’essere cristiano, saranno i temi al centro delle iniziative proposte per condividere questo momento significativo di fede, preghiera e senso di comunità.

Domani alle 9 la reliquia del Beato verrà accolta in Largo 6 Agosto; seguirà una processione con giro su Piazza Italia sino in chiesa. Alle 17:30 è in programma la prima giornata del convegno “Rosario Livatino. L’universale esempio del giusto. Dialoghi tra fede e giustizia” presso il “Teatro Cinema San Rocco”. All’evento, che si concluderà il giorno successivo, parteciperanno fra gli altri Massimo Marmorini, sindaco di Rotello; maresciallo Nicola Di Lallo, comandante Stazione carabinieri Rotello; don Marco Colonna, parroco Rotello; mons. Gianfranco De Luca, vescovo Termoli-Larino; Romeo Trotta, presidente Aiaf Molise; Clementina Vitale, presidente Aiga– Associazione italiana giovani avvocati sezione Termoli-Larino. Alle 19 la celebrazione eucaristica. Il 28 giugno le lodi del mattino alle 8.30 cui seguirà alle 10 Roveto ardente. Nel pomeriggio, alle 17:30 la seconda e conclusiva sessione del convegno. Infine, alle 19, la celebrazione eucaristica e il saluto della reliquia del Beato Livatino.