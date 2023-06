Scuola: Mcl Napoli, un bando di concorso per borse di studio a favore di universitari e ragazzi delle superiori

Un bando di concorso per l’assegnazione di alcune borse di studio a studenti universitari e di scuola media superiore di secondo grado in memoria della docente Maria Filippone, prematuramente scomparsa un anno fa. L’ha istituita il Movimento cristiano lavoratori (Mcl) di Napoli, presieduto da Michele Cutolo, in collaborazione con l’Università Federico II e il Comune di Napoli.

La presentazione dell’iniziativa avverrà mercoledì 28 giugno 2003, alle ore 10, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, a Napoli.

Interverranno Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II; Arturo De Vivo, già professore ordinario di Letteratura Latina all’Università Federico II, marito di Filippone; Michele Cutolo, vicepresidente nazionale di Mcl.

Il bando prevede l’assegnazione di 2 borse di studio di 1.000 euro ciascuna, in favore di 2 studenti universitari e di 3 borse di studio di 350 euro ciascuna per 3 studenti di scuola secondaria di secondo grado.

Saranno presenti in qualità di componenti della Commissione giudicatrice: Luisa Nappo, avvocato; Chiara Renda, professore ordinario di Lingua e letteratura latina al Dipartimento di Studi umanistici della Federico II; Chiara Esposito, dirigente scolastico Ic Michelangelo Augusto; Andrea Mazzucchi, direttore del Dipartimento di Studi umanistici della Federico II.