Migrazioni: Migrantes, domani a Salerno l’incontro dei coordinatori etnici nazionali

Si svolgerà domani a Salerno l’incontro dei coordinatori etnici nazionali Migrantes guidato dal direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo. La Giornata prevede, in mattinata, una visita ad un centro di Accoglienza per migranti a Battipaglia. Nel pomeriggio celebrazione eucaristica nella cripta del duomo di Salerno e l’incontro con l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, mons. Andrea Bellandi, seguito dall’incontro con le comunità etniche presenti in diocesi e con l’equipe Migrantes, guidata dal direttore regionale Antonio Bonifacio e alcuni rappresentanti della Consulta dei Popoli.