Tennistavolo: Csi, i 23 vincitori del 21° Campionato nazionale a Lignano Sabbiadoro

(foto Csi)

Sono stati decretati ieri, nel Palasport Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro, i 23 vincitori del Campionato nazionale di tennistavolo del Csi, che ha visto impegnati 341 finalisti in 660 partite nelle diverse categorie. Tra le 54 società partecipanti, rappresentanti di 10 regioni, i padroni di casa friulani chiudono la rassegna 2023 con 3 ori: Sara Bellina, allieva dell’Astra San Vito Pordenone; Samuel De Bernardinis, maglia Udine 2000 e primo tra i seniores; Lisa Bressan dell’Azzurra Gorizia, neocampionessa dell’eccellenza femminile. Le Marche tornano a casa con 4 ori, 3 per il comitato di Ancona ed 1 per quello di Macerata, il Veneto ottiene 3 ori, 2 per Padova ed 1 per Treviso con un atleta con disabilità. La Lombardia ottiene 2 ori nelle categorie riservate ai pongisti con disabilità grazie ai rappresentanti dei comitati di Valcamonica e Mantova, ed altri 4 equamente divisi dai comitati di Varese e Bergamo. Reggio Emilia ha vinto 2 ori in entrambi i generi dei veterani. Sui tavoli del doppio, 2 titoli sono stati ottenuti dalla società Villa Romanò con Andrea Perego e Nicolò Cattaneo nella categoria promesse, e Giacomo Cerea e Andrea Lombardi nella categoria eccellenza, mentre Lorenzo Guerra e Christian Narducci del Tennis Tavolo Saronno Varese sono la miglior coppia giovani, Eugenio Quartieri e Leonardo Fogli del Tennis Tavolo Cascina hanno conquistato il tabellone a coppie tra gli open. La classifica generale, al termine delle gare del torneo di doppio e singolare, ha visto vincitrice la squadra di Villa Romanò tra le società del Csi, 100 punti sopra la Tennistavolo Saronno e 120 punti sopra la Villa Guardia Como.