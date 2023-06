Pastorale: Cop, al via oggi pomeriggio a Lucca la 72ª Settimana nazionale di aggiornamento “Andò in fretta verso la montagna”

Si aprirà nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 giugno, a Lucca, la 72ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale promossa dal Centro di orientamento pastorale. I lavori, ospitati presso il Seminario arcivescovile fino a mercoledì mattina, si svolgeranno sul “‘Andò in fretta verso la montagna’ – Esisterà ancora nei piccoli paesi la Comunità cristiana che segue e annuncia Cristo?”. L’appuntamento formativo è rivolto ad operatori pastorali e insegnanti di religione delle diocesi italiane ma aperto anche a rappresentanti istituzionali, imprenditori, formatori e persone impegnate nel sociale.

Nel presentare l’evento, mons. Domenico Sigalini, vescovo e presidente del Cop, ha affermato che “ci si sofferma sulla questione delle aree interne. Anche le nostre istituzioni si stanno accorgendo che un terzo del territorio italiano sta soffrendo della mancanza di quei servizi necessari che possano dare ai centri più dispersi una rilevanza sociale, per renderli così più dialoganti tra loro, valorizzando tutte le energie a disposizione, progettando e rendendo fruibili le qualità di vita e di relazioni. Una Chiesa che abita i piccoli comuni non può che interrogarsi su come incoraggiare questo sforzo, per integrarsi in esso come Parola vissuta, a partire dai presbiteri e da quelle figure ministeriali (il lettore, il catechista, l’accolito, le famiglie cristiane) tutte da formare. Un progetto atto a sollecitare un camminare insieme tra piccole comunità parrocchiali (molte delle quali senza parroco residente), capace di dialogo con le istituzioni e organizzazioni del territorio, con gli uomini e donne di buona volontà. Per una piena attenzione all’uomo ‘disperso’ e alla sua casa. Un percorso che, in modo originale s’inserisce nel cammino sinodale delle Chiese in Italia, interpellandole. Un ulteriore ‘passo’ che il Cop compie nella sua riflessione sulle cosiddette ‘unità pastorali’”.

Le principali relazioni della 72ª Settimana di aggiornamento pastorale saranno presentate da Giorgio De Rita, segretario generale della Fondazione Censis, e da mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca. I tre focus di approfondimento in programma domani saranno affidati a Nadia Toschi Vespasiani, docente di Teologia morale all’Issr Toscana, al Gruppo giovanile di Caino (Bs) condotto da Vittorio De Giacomi e a don Francesco Fully Doragrossa, rettore del Seminario di Genova. Alla tavola rotonda di mercoledì 28 interverranno mons. Vito Piccinonna, vescovo di Rieti, don Alberto Brignoli, parroco della diocesi di Bergamo, Mauro Varotto, docente di Geografia e Geografia culturale all’Università di Padova. Le conclusioni saranno affidate a mons. Sigalini con la consueta Lettera alla parrocchia.