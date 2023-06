Povertà: Massa Carrara, domani la presentazione del rapporto Caritas Toscana con il vescovo Vaccari

Al via da oggi presso la Casa Faci di Marina di Massa i lavori della delegazione regionale di Caritas, presieduta dal vescovo Mario Vaccari, mentre assieme all’incaricato regionale Marcello Suppressa saranno presenti i delegati delle 17 Caritas diocesane della Toscana.

Per l’occasione alle ore 11.30 di martedì 27 verrà presentato il Rapporto Caritas sulla povertà. Parteciperà anche l’assessora regionale al sociale Serena Spinelli, una occasione per importante per “scattare una fotografia” sulle povertà presenti sul territorio regionale, in un momento storico caratterizzato dalla ripresa dopo il tempo della pandemia e nuove criticità come l’aumento dell’inflazione e la crisi energetica.” La partecipazione dell’assessora regionale – si legge in un comunicato – conferma la sinergia che, nel corso degli anni, si è instaurata tra Regione Toscana e Caritas, impegnate sui temi del contrasto alla povertà e dell’inclusione sociale”.

Il Rapporto si avvale del contributo offerto dall’indagine Irpet – UniSi 2021 e 2022, permettendo a Caritas di analizzare la distribuzione dei redditi dichiarati in Toscana e, quindi, di valutare più da vicino la dimensione della povertà relativa e dei soggetti maggiormente esposti. “Limitarsi all’analisi della sola dimensione reddituale, però – spiega ancora il comunicato -, non è sufficiente a cogliere le molteplici fragilità che si trova ad affrontare una famiglia in condizione di disagio, ma il carattere multidimensionale del fenomeno della povertà oggi ha reso necessario un approccio diverso evidenziando che le condizioni di maggiore deprivazione riguardano le famiglie con minori, quelle monogenitoriali e i single in età lavorativa”.

In questo senso la presenza sul territorio dei Centri di ascolto Caritas “ha contribuito – oltre a rafforzare la consapevolezza delle persone in difficoltà di trovare accoglienza, supporto e accompagnamento – a generare una vera e propria rete d’inclusione con i servizi pubblici in un momento storico molto delicato”.