Salute e spiritualità: Forum sociosanitario, fino al 29 giugno pellegrinaggio a Lourdes. Domani un incontro sulla Giornata mondiale del malato

foto SIR/Marco Calvarese

Il Forum delle associazioni sociosanitarie, con le sue 12 associazioni di carattere nazionale, con i suoi 3 Forum regionali (campano, pugliese e siciliano) e le ottanta strutture della Rete territoriale del Forum, in rappresentanza dei 400mila aderenti alle proprie realtà, ritiene che “in questo momento storico, caratterizzato da molti egoismi, cattiverie, desiderio di libertà egoistica, da autodeterminazione patologica, da mancanza diffusa di senso di solidarietà e di carità, da presenza di tante fragilità personali, familiari, economiche, relazionali, bisogna chiedere aiuto al Signore, nostro Padre e Creatore, e alla sua dolcissima Madre Santissima”. Per questo motivo il Forum ha desiderato fortemente un pellegrinaggio a Lourdes, al via ieri, domenica 25 giugno, fino a giovedì 29 giugno. “Con questo Pellegrinaggio – dice il presidente nazionale del Forum sociosanitario, Aldo Bova – viene a Lourdes una ampia rappresentanza del nostro Forum e in questa occasione il mondo italiano della salute e della vita incontra la Mamma Celeste di Lourdes”.

“In questo momento storico, in cui tanti popoli nel mondo sono fra loro in lotta e si ammazzano con ferocia e cattiveria disumana, in cui tante persone fra loro si ammazzano, in cui avvengono tanti femminicidi e si eliminano ferocemente con gli aborti tante vite nascenti, chiediamo con grande forza alla Mamma Celeste di Lourdes di intervenire per portare pace fra i popoli, di portare pace fra le persone, di essere vicina con misericordia a coloro che sono fragili e ammalati – aggiunge Bova -. Chiederemo alla Mamma Celeste di coprire con il suo manto tutte le componenti del Forum, affinché abbiamo idee e passione, restando unite, per adoperarsi per tentare di creare la civiltà dell’amore”.

Il pellegrinaggio è guidato sotto il profilo religioso da don Isidoro Mercuri Giovinazzo, presidente dell’Aipas, parroco e cappellano ospedaliero ad Aosta; sotto il profilo organizzativo dal presidente del Forum, Aldo Bova, in collaborazione con Filippo Maria Boscia, presidente dell’Associazione dei Medici cattolici italiani, con Marina Casini, presidente del Movimento per la vita, con Roberto Maurizio, referente dell’Unitalsi per il Forum, e con Antonio Falcone, responsabile nazionale della Rete del Forum.

A Lourdes il Forum vivrà le giornate di spiritualità anche in collaborazione con Sandro de Franciscis, presidente del Bureau Medical des constatations e con gli aderenti all’Amil (Associazion Medical International N.D.de Lourdes), presieduta da de Franciscis. Il Forum con l’Amil, in occasione del Pellegrinaggio, martedì 27 giugno organizza un incontro presso la sala Hemicycle, dalle ore 9 alle ore 12. Il tema dell’incontro è “Giornata Mondiale del Malato 1993-2023. Promuovere la salute, edificare la pace”. Al convegno, che vede come relatori vari esponenti del Forum e Sandro de Franciscis, interverrà mons. Jean-Marc Micas, vescovo di Tarbes e Lourdes.