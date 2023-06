Transizione verde e sostenibilità: Università Campus Bio-Medico e Cnr, un convegno oggi pomeriggio a Roma

Si tiene questo pomeriggio a Roma (presso l’Università Campus Bio-Medico, via Álvaro del Portillo, 21), alle 14, la conferenza dal titolo: “Research and innovation on green transition, biodiversity and sustainability”, organizzata nell’alveo delle celebrazioni per il trentennale di Ucbm e il centenario del Consiglio nazionale delle ricerche, in collaborazione con Crul – Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio. L’evento sarà un momento di dialogo e riflessione sul rapporto fra scienza e tecnologia, cui saranno chiamati a confrontarsi i protagonisti del mondo accademico, della ricerca, dell’impresa e della società civile nell’ottica di una contaminazione fra saperi e competenze.

Interverranno, tra gli altri, Eugenio Guglielmelli, rettore dell’Università Campus Bio-Medico; Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr; Stefano Ubertini, rettore dell’Università della Tuscia e presidente Crul; Orazio Schillaci, ministro della Salute, con un videomessaggio.

In programma, anche un keynote speech di Yu Serizawa, Director General for International Affairs, Science and Technology in Society (Sts Forum, che offrirà una prospettiva internazionale sul prioritario tema dell’impulso all’innovazione per il progresso.

L’evento può essere seguito anche in diretta sul canale https://youtube.com/live/JRWi44N3SSc?feature=sharep.