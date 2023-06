Economia sociale: Pallucchi (Forum Terzo settore), “Ue ci invita a svilupparla, il nostro Paese deve ancora compiere grandi passi avanti”

“Le realtà di Terzo settore portano avanti un modello di economia ‘sano’ che, avendo alla base principi di sostenibilità e inclusione, cresce e produce occupazione, come dimostra anche l’ultima rilevazione Istat. Le esperienze, radicate nel tempo e nel tessuto sociale, di associazioni, organizzazioni di volontariato e imprese sociali rappresentano una peculiarità italiana, che però si sta diffondendo anche in Europa”. Lo ha dichiarato Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale del Forum Terzo settore, durante l’apertura a Padova della summer school di Cantieri ViceVersa, iniziativa realizzata insieme al Forum per la Finanza sostenibile che promuove l’incontro tra Terzo settore e operatori finanziari.

“Proprio con la sua ultima proposta di raccomandazione, l’Ue – ha sottolineato – invita a mettere in campo iniziative per creare terreno favorevole allo sviluppo dell’economia sociale, bacino di innovazione, occupazione e inclusione. Ma il nostro Paese deve ancora compiere grandi passi avanti per il pieno e reale riconoscimento del valore socio-economico del Terzo settore”. Per Pallucchi, “anche creare sinergie con il mondo della finanza sostenibile, come facciamo anche in questa terza edizione di Cantieri ViceVersa, va nella direzione di affermare il modello economico, orientato al benessere della collettività, del Terzo settore, aumentandone la capacità innovativa e rendendolo più efficiente nel perseguimento dei suoi obiettivi”.