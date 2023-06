Donazione sangue: Schillaci (min. Salute), “è un atto responsabile che salva vite ogni giorno”. L’appello ai giovani

“Donare il sangue significa salvare vite, ogni giorno. Oggi rinnoviamo l’appello, specialmente ai giovani, a compiere questo semplice ma straordinario gesto.”. È quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue. “Da oggi – aggiunge il ministro – partono le numerose iniziative messe in campo dal ministero della Salute insieme a partner istituzionali, federazioni e associazioni per diffondere la cultura della donazione. Ci rivolgiamo a tutta la popolazione affinché aumenti il numero di nuovi donatori coinvolgendo soprattutto i giovani per favorire il ricambio generazionale dei donatori. Donare il sangue è un atto responsabile, sicuro e indolore. Ognuno di noi può fare la differenza”.