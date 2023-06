Parlamento Ue: Roswall (Consiglio), “su migrazioni lavorare con Paesi partner e definire il nuovo Patto”. Al summit messaggio di Zelensky

Jessika Roswall (Foto Parlamento europeo)

(Strasburgo) Ucraina, economia europea, sicurezza, migrazioni, rapporti con la Cina: sono i principali temi in agenda del prossimo Consiglio europeo, che si terrà a Bruxelles nei giorni 29 e 30 giugno. Gli eurodeputati ne hanno discusso oggi nell’emiciclo di Strasburgo, assieme ai rappresentanti di Consiglio e Commissione. Pochi gli elementi di interesse emersi. Jessika Roswall, in rappresentanza della presidenza di turno svedese del Consiglio, ha sostenuto la necessità di aiutare l’Ucraina sul piano degli aiuti umanitari, dell’economia e degli armamenti. Nuove sanzioni (undicesimo pacchetto) sono in arrivo verso la Russia. Alla riunione dei capi di Stato e di governo Ue è atteso – ha affermato Roswall – un nuovo intervento on line del presidente ucraino Zelensky. I 27 leader incontreranno anche il segretario generale della Nato Stoltenberg. Sul tema delle migrazioni, la ministra svedese ha brevemente accennato al viaggio di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, in Tunisia. “Dobbiamo continuare a lavorare con i Paesi partner – ha dichiarato – e allo stesso tempo portare avanti i negoziati per il futuro Patto migrazione e asilo”, auspicando in tal senso una convergenza tra i due co-legislatori, Consiglio e Parlamento.